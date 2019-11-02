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Mersin Uluslararası Narenciye Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 16:18 | Son Güncelleme

MERSİN 7'nci Uluslararası Narenciye Festivali, renkli görüntülerle başladı.

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN 7'nci Uluslararası Narenciye Festivali, renkli görüntülerle başladı.
Narenciye ürünlerinin tanıtılması, marka değerinin arttırılması ve tüketiminin teşvik edilmesi amacıyla bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali kapılarını açtı. Renkli görüntülerin oluştuğu festivale, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festival narenciye figürlerinin kurulduğu alanda düzenlenen törenle açıldı. Törene Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Mersin Narenciye Festivali İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
ÖZDEMİR: NARENCİYE TÜKETİMİ VE İHRACATI ANA HEDEFİMİZ OLMALI
Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Abdullah Özdemir, Mersin’in en önemli organizasyonuna ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Meyvenin süsleme aracı olarak kullanıldığı Türkiye’nin tek festivalini gerçekleştirdiklerini belirten Özdemir, “Festivalde süslemeler için 500 bin adet narenciye kullandık. Mersin’de ben de varım diyen herkese kapımızı açtık. 27 kurum bir araya gelerek bu güzelliği ortaya çıkarttık. Amacımız kamuoyunun dikkatini narenciyeye çekmek, hak ettiği değeri bulmasıdır. Narenciye herkesin etrafında kenetlenmesi gereken bir değerdir. En büyük temennimiz üreticilerin alın terinin karşılığını almasıdır. Narenciye tüketimi ve ihracatı ana hedefimiz olmalıdır. Marka değerinin yollarını bulmalıyız. Narenciye hayattır, narenciye Mersin’dir” dedi.
HİSARCIKLIOĞLU: ŞEHİRDE SÖZ SAHİBİ OLAN HERKES BİR ARADA
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise birçok festivale şahitlik ettiğini dile getirerek Mersin’in en iyi organizasyonu yaptığını söyledi. Dünya standartlarında bir festival olduğunu kaydeden Hisarcıkoğlu, "İşin püf noktası bir araya gelebilmek. Şehirde söz sahibi olan herkes bir arada. Narenciye sadece Mersin için değil, Türkiye için çok önemli. Üretimin yüzde 25’ini, ihracatın yüzde 37’sini tek başına yapıyor. Narenciyeye muhakkak katma değer katmalıyız. Narenciyeyi markalaştırıyor olmamız lazım" diye konuştu.
BAŞKAN SEÇER: MERSİN’İN TANITIMI İÇİN ÇABALIYORUZ
Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Festivalin iki açıdan çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Seçer, "Mersin’in tanıtımı için çabalıyoruz. Yüz binlerce insan gelecek buraya. 25 ülkeden yabancı konuklar var. Narenciye çok önemli. Bütün iş ihsanlarını narenciyeye yatırım yapmaya davet ediyoruz. Bir marka değeri yaratmak zorundayız" dedi.
VALİ SU: 7 ÜRÜNÜN ÜRETİMİNDE TÜRKİYE BİRİNCİSİYİZ
Vali Su da Mersin’in tarım sektöründeki potansiyeline değinerek şunları söyledi:
"Limon, çilek, muz gibi 7 üründe üretim olarak Türkiye birincisi, 8 üründe Türkiye ikincisi bir iliz. Bu bakımdan tarımda çok ciddi bir potansiyelimiz var. Bu potansiyelin en önemli ayağı olan narenciyeyi tanıtmak amacıyla festivali düzenliyoruz. Biz narenciyenin marka olması için çalışıyoruz:"
Açılış konuşmalarının ardından Vali Su, narenciye ile süslü çeşmeden konuklara portakal suyu ikram etti. 25 ülkeden 700 sanatçının dans figürlerini sergilediği dans kortej konuklara görsel şölen sundu. Kortej geçişinin ardından gruplar performanslarını sergiledi.

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Mersin Uluslararası Narenciye Festivali başladıMersin Uluslararası Narenciye Festivali başladı
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