HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mersin Valiliğinden "evinden battaniyeyle ambulansa taşındı" iddialarına yalanlama

Mersin Valiliğinden "evinden battaniyeyle ambulansa taşındı" iddialarına yalanlama

12.01.2021 19:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama ve gözaltı kararı bulunan şahsın, Mersin’deki evinden battaniye ile ambulansa taşındığı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.Mersin Valiliğinden ‘terör örgütüne üye olma’ suçu kapsamında O.Ş.

Mersin Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama ve gözaltı kararı bulunan şahsın, Mersin’deki evinden battaniye ile ambulansa taşındığı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Mersin Valiliğinden ‘terör örgütüne üye olma’ suçu kapsamında O.Ş. isimli şahıs ile ilgili Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi’ndeki evinde yapılan arama ve gözaltına alma kararına ilişkin ortaya atılan iddialara yönelik açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında, “12 Ocak 2021 günü Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimat evrakı doğrultusunda; ilimiz Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi’nde ikamet eden O.Ş. isimli şahsın ‘terör örgütüne üye olma’ suçu kapsamında ikametinde arama işleminin yapılarak yakalanması ve gözaltına alınması istenilmiş, alınan talimat ve hakim kararı doğrultusunda 12 Ocak 2021 günü sabah saatlerinde O.Ş. isimli şahsın ikametinde usulüne uygun olarak arama işlemi gerçekleştirilmiştir” denildi.
Arama işlemi esnasında şüpheli O.Ş.’nin yatalak halde olduğunun görülmesi üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda doktor raporu alınmak üzere ambulans marifetiyle usulüne uygun olarak Toros Devlet Hastanesine intikal ettirildiği belirtilen açıklamada, “Burada alınan doktor raporunun ardından şahsın yürüyemeyecek durumda olduğunun anlaşılması üzerine yine Cumhuriyet Savcısından alınan talimat doğrultusunda O.Ş. isimli şahıs ambulans marifetiyle ikametine götürülerek ailesine teslim edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Konuyla ilgili ayrıntılı tahkikatın Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütüldüğü bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf
Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldıEdirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı
İş Bankası müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel merkez numaralarıİş Bankası müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel merkez numaraları

En Çok Okunan Haberler

Çin aşısı Brezilya'daki deneylerde yüzde 60'ın altında etkinlik gösterdi

Çin aşısı Brezilya'daki deneylerde yüzde 60'ın altında etkinlik gösterdi

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni 'aşı' uygulaması

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni 'aşı' uygulaması

Elbisesinin önü ayrı arkası ayrı olay!

Elbisesinin önü ayrı arkası ayrı olay!

Cesur elbise yine onun için ortaya çıktı

Cesur elbise yine onun için ortaya çıktı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

12 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Ocak koronavirüs tablosu

İstanbul'da yağmur trafiği felç etti! Yoğunluk yüzde 80

İstanbul'da 'yağmur' trafiği! Yoğunluk yüzde 80

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Elektrik kesintisi listesi 13 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

13 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

10 çocuğunun annesini döverek öldüren sanığın ömür boyu hapis cezası 16 yıla düştü

10 çocuğunun annesini döverek öldüren sanığın ömür boyu hapis cezası 16 yıla düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.