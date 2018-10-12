Mersin Valisi Su'ya ziyaret

MERSİN (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

İnce ve Uzunkaya, Mersin Valilik girişinde vali yardımcıları ve kent protokolü tarafından karşılandı.

Valilik şeref defterini imzalayan İnce ve Uzunkaya, Mersin Valisi Su ile bir süre makamında basına kapalı görüştü.

