MERSİN/HATAY (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde boruya sıkışan köpek kurtarıldı, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde de otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpek tedavi altına alındı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Devlet Hastanesi bahçesindeki su gideri borusunun başında bir köpeğin havladığını gören vatandaşlar olay yerine gittiğinde borunun içerisinde bir köpek yavrusunun sıkıştığını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 3 metre derinliğinde boruya sıkışan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu köpek yavrusu sıkıştığı yerden çıkartılarak, olay yerinde bekleyen annesinin yanına bırakıldı.

Kurtarılan köpek yavrusunun annesinden süt emmeye başlaması ise çevredeki vatandaşları duygulandırdı.

- Yaralı köpek tedavi altına alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde de Kuzuculu Mahallesi'nde bir aracın köpeğe çarptığını gören vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede köpeğin sol arka ayağının kırıldığını tespit etti.

Yaralı köpek tedavisi için Hatay Büyükşehir Belediyesi Geçici Başıboş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

