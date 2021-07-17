Mersin ve Hatay'daki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Aydıncık ve Hatay’ın Hassa ilçesinde Perşembe başlayan orman yangınları kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin’deki yangınla ilgili dört kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Mersin’de basın kuruluşlarına açıklama yapan Pakdemirli, her iki bölgede de soğutma çalışmalarının başladığını vurguladı. Bakan, son iki günde ülke genelinde orman ve kırsal bölgelerde 57 yangın çıktığını söyledi.

Mersin’deki yangın Aydıncık ilçesinin Pembecik Mahallesi’ndeki kızılçam ormanında başlamıştı. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale güçleşmiş, çevre illerden bölgeye takviye ekipler yönlendirilmişti.

Dün havanın kararmasının ardından çalışmalarına ara veren söndürme helikopterleri sabahın ilk saatlerinde müdahaleye yeniden başlamıştı. Müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Dört kişi gözaltında

Bakan Pakdemirli yangından bin 500 hektar alanın etkilendiğini belirtti, “Enerji nakil hatlarından kaynaklandığı şüphesiyle 4 kişi gözaltına alınmış vaziyette. Soruşturmaları devam ediyor" diye konuştu.

Yangın sebebiyle bölgede 81 ev önlem amacıyla boşaltılmıştı. Tahliye edilen ilçe halkı evlerine döndü.

Hatay’daki yangın da kontrol altında

Hatay’ın Hassa ilçesinde çıkan yangın da kontrol altına alındı. Akşam saatlerinde havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar sabah yeniden başlamıştı. Müdahale sonuç verdi, yangın kontrol altına alındı.

Hassa’daki yangın iki ayrı noktada başlamıştı. Bakan Pakdemirli yaklaşık 200 hektar alanın etkilendiğini söyledi. Yangın nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Her iki ildeki yangında da ölen olmadı. Hatay’daki yangına müdahale eden iki itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın küçük çaplı hasara yol açtı.

"Ne otel yapılır, ne han”

Pakdemirli Türkiye’de özellikle denize kıyısı olan bölgelerde yaşanan yangınların ardından, yanan bölgelerin imara açılması endişeleriyle ilgili de yorum yaptı. Pakdemirli şu ifadeleri kullandı: “Tekrar her yangın sonrasında hatırlattığımız gibi, Anayasa’nın 169. maddesine göre ormanlık alanlarla ilgili, buralar yansa dahi, buralarla ilgili farklı bir tasarruf yapılması söz konusu olmaz. Yani özetle buralarda ne otel yapılır ne han yapılır, ne hamam yapılır, ne kervansaray yapılır, ne de buralar imara açılır. Tekrar buralarda ilk müsait ekim-dikim zamanında da tekrar buralar ağaçlandırılmak için arkadaşlar çalışmalarına başlayacaklardır diye düşünüyorum.”

