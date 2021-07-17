HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mersin ve Hatay'daki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Mersin ve Hatay'daki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

17.07.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Aydıncık ve Hatay’ın Hassa ilçesinde Perşembe başlayan orman yangınları kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin’deki yangınla ilgili dört kişinin gözaltına alındığını söyledi

Mersin ve Hatay'daki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Aydıncık ve Hatay’ın Hassa ilçesinde Perşembe başlayan orman yangınları kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin’deki yangınla ilgili dört kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Mersin’de basın kuruluşlarına açıklama yapan Pakdemirli, her iki bölgede de soğutma çalışmalarının başladığını vurguladı. Bakan, son iki günde ülke genelinde orman ve kırsal bölgelerde 57 yangın çıktığını söyledi.

Mersin’deki yangın Aydıncık ilçesinin Pembecik Mahallesi’ndeki kızılçam ormanında başlamıştı. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale güçleşmiş, çevre illerden bölgeye takviye ekipler yönlendirilmişti.

Dün havanın kararmasının ardından çalışmalarına ara veren söndürme helikopterleri sabahın ilk saatlerinde müdahaleye yeniden başlamıştı. Müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Dört kişi gözaltında

Bakan Pakdemirli yangından bin 500 hektar alanın etkilendiğini belirtti, “Enerji nakil hatlarından kaynaklandığı şüphesiyle 4 kişi gözaltına alınmış vaziyette. Soruşturmaları devam ediyor" diye konuştu.

Yangın sebebiyle bölgede 81 ev önlem amacıyla boşaltılmıştı. Tahliye edilen ilçe halkı evlerine döndü.

Hatay’daki yangın da kontrol altında

Hatay’ın Hassa ilçesinde çıkan yangın da kontrol altına alındı. Akşam saatlerinde havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar sabah yeniden başlamıştı. Müdahale sonuç verdi, yangın kontrol altına alındı.

Hassa’daki yangın iki ayrı noktada başlamıştı. Bakan Pakdemirli yaklaşık 200 hektar alanın etkilendiğini söyledi. Yangın nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Her iki ildeki yangında da ölen olmadı. Hatay’daki yangına müdahale eden iki itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın küçük çaplı hasara yol açtı.

"Ne otel yapılır, ne han”

Pakdemirli Türkiye’de özellikle denize kıyısı olan bölgelerde yaşanan yangınların ardından, yanan bölgelerin imara açılması endişeleriyle ilgili de yorum yaptı. Pakdemirli şu ifadeleri kullandı: “Tekrar her yangın sonrasında hatırlattığımız gibi, Anayasa’nın 169. maddesine göre ormanlık alanlarla ilgili, buralar yansa dahi, buralarla ilgili farklı bir tasarruf yapılması söz konusu olmaz. Yani özetle buralarda ne otel yapılır ne han yapılır, ne hamam yapılır, ne kervansaray yapılır, ne de buralar imara açılır. Tekrar buralarda ilk müsait ekim-dikim zamanında da tekrar buralar ağaçlandırılmak için arkadaşlar çalışmalarına başlayacaklardır diye düşünüyorum.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettiler Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettiler
PARTNERGizem Karaca plaja indiGizem Karaca plaja indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'da önemli mesajlarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'da önemli mesajlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"İş çığırından çıktı" dedi ve uyardı: Birkaç ay sonra...

"İş çığırından çıktı" dedi ve uyardı: Birkaç ay sonra...

"Cumhurbaşkanı adaylığı" yorumuna yanıtı dikkat çekti

"Cumhurbaşkanı adaylığı" yorumuna yanıtı dikkat çekti

Meedo suskunluğunu bozdu! "Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığını öğrenebilirsin"

Meedo suskunluğunu bozdu! "Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığını öğrenebilirsin"

Erkan Petekkaya'yı öfkelendiren Acun Ilıcalı sorusu! "O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun?"

Erkan Petekkaya'yı öfkelendiren Acun Ilıcalı sorusu! "O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun?"

Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettiler

Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettiler

Yeni evli çiftin 'düğün masrafları' kavgası kamerada

Yeni evli çiftin 'düğün masrafları' kavgası kamerada

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca kritik verileri paylaştı: Vaka sayısı 7 binin üzerinde

Bakan Koca kritik verileri paylaştı: Vaka sayısı 7 binin üzerinde

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ülke, savaş alanına döndü! Araçları ateşe verdiler

Ülke, savaş alanına döndü! Araçları ateşe verdiler

İran alarm veriyor! Morglar cesetle dolu, hastanelerde yer yok

İran alarm veriyor! Morglar cesetle dolu, hastanelerde yer yok

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı! Alarm verildi

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı! Alarm verildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.