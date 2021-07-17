Mersin ve Hatay'daki Orman Yangınları Üçüncü Gününde

Mersin'in Aydıncık ve Hatay’ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangınları, halen kontrol altına alınamadı. Yangınların üçüncü gününde, havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Aydıncık ilçesinin Pembecik Mahallesi’ndeki kızılçam ormanında Perşembe günü başlayan yangına müdahale kapsamında ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

Bölgede şiddetli rüzgar etkili oluyor. Rüzgar, yangına müdahaleyi güçleştiriyor. Müdahale için çevre illerden takviye ekipler yönlendirildi. Dün havanın kararmasının ardından çalışmalarına ara veren söndürme helikopterleri sabahın ilk saatlerinde müdahaleye yeniden başladı.

Yangınların nedeni belirsiz

Yapılan resmi açıklamalara göre her iki ildeki yangıların çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Perşembe günü Mersin’in Aydıncık ilçesinde bir ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilmiş ve alevlere havadan ve karadan mücadele edilmeye başlanmıştı.

Rüzgar nedeniyle yangın farklı noktalara sıçramış, bölgedeki bazı evler boşaltılmıştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangının ilk gününde bölgeyi ziyaret etmiş, inceleme yapmıştı. Bakan, çalışmalar hakkında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi almıştı.

Hatay’ın Hassa ilçesinde Perşembe akşamı çıkan yangını kontrol altına alma çabaları da sürüyor. Akşam saatlerinde havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar sabah yeniden başladı.

Bölgeye yönlendirilen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve çevre illerden çok sayıda arazöz, su tankı, Orman İşletme personeli ve hava araçlarıyla yangına müdahale ediliyor.

Alevler havadan da söndürülmeye çalışılıyor.

Yangınla mücadele sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. İki er Kırıkhan Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyor.

