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  4. Mersin ve Kocaeli'de tarihi operasyonlar! Rekor yakalamalara imza atıldı

Mersin ve Kocaeli'de tarihi operasyonlar! Rekor yakalamalara imza atıldı

28.05.2024 09:29
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Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda 1 milyar Türk lirası değerinde kaçakçılık girişimine engel olundu. Ayrıca Kocaeli Limanı'ndaki operasyonda da yaklaşık 22 milyon TL değerinde çeşitli ticari eşyalar yakalandı.

Mersin ve Kocaeli'de tarihi operasyonlar! Rekor yakalamalara imza atıldı

Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin’de gerçekleştirilen operasyonda 1 milyar Türk Lirası değerinde kaçakçılık girişimine engel olunarak tarihi bir yakalamaya imza atıldı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin Kocaeli Limanı’nda gerçekleştirdiği operasyonda ise yaklaşık 22 milyon Türk Lirası değerinde muhtelif türde ticari eşya yakalandı.

İNSANİ YARDIM MALZEMESİ PARAVANIYLA YASADIŞI TİCARETE GÜMRÜK MUHAFAZA ENGELİ

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün istihbarat faaliyetleri neticesinde Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ile müşterek yürütülen çalışmada ekipler İnsani Yardım Malzemesi beyanlı konteynerlerden şüphelendi. Ekiplerce yakın takibe alınan konteynerler artan şüpheler üzerine x-ray tarama cihazına sevk edildi. Tarama neticesinde şüpheli yoğunluk alınması üzerine kuşkuları artan ekipler konteynere yönelik fiziki arama gerçekleştirdi.

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 1 MİLYAR TÜRK LİRASI OLAN KAÇAKÇILIK ORTAYA ÇIKARILDI

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan detaylı arama sonucu İnsani Yardım Malzemesi kılıfında Türkiye’ye yasadışı olarak sokulmaya çalışılan 6 konteyner 130 bin kilo oyuncak cinsi eşya ile 2 konteyner kumaş cinsi ticari eşya ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucunda yakalanan kaçak eşyaların yaklaşık piyasa değerinin 1 milyar Türk Lirası olduğu belirlendi. Konuyla alakalı soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

YASADIŞI TİCARETLERİNDE ÇOCUK OYUNCAKLARINI KULLANANLAR KOCAELİ’DE GÜMRÜK MUHAFAZAYA TAKILDI

Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Kocaeli Limanı’ndaki şüpheli konteynerler takip altına alındı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yakın takibe alınan konteynerler artan şüpheli görülerek x-ray tarama cihazına sevk edildi. Tarama işlemi sonucu konteynerlerden şüpheli yoğunluk alınması üzerine kuşkuları artan ekipler konteynerlere yönelik fiziki arama gerçekleştirdi.

22 MİLYON TÜRK LİRASI DEĞERİNDE FARKLI TÜRLERDE TİCARİ EŞYAYA EL KONULDU

Gümrük Muhafaza ekiplerinin detaylı aramaları sonucunda 4 adet konteyner içerisinde 197 bin 548 adet oyuncak, 2 bin 592 adet fan, 28 bin 800 adet lazer, 575 adet gözlük, 2 bin 484 adet çanta, 7 bin 950 adet şişirilebilir top, 8 bin 690 adet at tut yakala oyun seti olmak üzere 7 kalemde toplamda 248 bin 639 adet ticari eşya tespit edildi. Yapılan operasyon sonucunda yakalanan kaçak eşyaların piyasa değerinin yaklaşık 22 milyon Türk Lirası olduğu belirlendi. Konuyla alakalı soruşturma Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin titiz çalışmaları ile iki farklı noktada gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucunda toplamda 1 milyar 22 milyon Türk Lirası değerinde kaçakçılığa engel olundu.

asdas

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaçakçılık liman
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