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Mersin ve Osmaniye'de Berat Kandili coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 22:24 | Son Güncelleme

Mersin ve Osmaniye'de Berat Kandili coşkusu

MERSİN/OSMANİYE (AA) - Mersin ve Osmaniye'de Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Mersin'de Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Kentin en büyük camisi özelliği de taşıyan Muğdat Camisi'ne gelenler dua edip namaz kıldı. Yatsı namazı öncesi kandille ilgili vaaz verildi, namazın ardından da tespih namazı kılındı.

Çocuklarıyla camileri dolduranlar, ibadetin ardından birlikte dua etti.

Bazı vatandaşlar da cami çıkışı çeşitli ikramlarda bulundu.

- Osmaniye

Osmaniye'de yatsı namazının ardından tarihi Envar-ül Hamit Camisi'nde kandil programı düzenlendi.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun vaazının ardından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Camiye sığmayan vatandaşlar, cami avlusuna halı ve karton sererek namazlarını kıldı, programın sonunda dua okundu.

Cami çıkışında cemaate tatlı ikram edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Berat Kandili Mersin Osmaniye

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