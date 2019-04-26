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Mersin ve Şırnak'ta nakliye firmalarına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 09:32 | Son Güncelleme

Mersin ve Şırnak'ta nakliye firmalarına eş zamanlı düzenlenen resmi belgede sahtecilik operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı.

Mersin ve Şırnak'ta nakliye firmalarına operasyon

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında çalışma başlattı.

Bazı nakliye firmalarının, ruhsat, plaka, sigorta ve muayene belgelerinin sahtelerini ürettikleri araçları trafikte kullandıklarını ve bunları birçok şirkete kiralama usulüyle devrettiklerini belirleyen polis, şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Mersin'de faaliyet gösteren 5 şirket ve 2 tır garajı ile Şırnak'ın Silopi ilçesindeki 5 şirket ve 2 tır garajının da arasında yer aldığı çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 32 sahte araç plakası, 34 sahte araç muayene belgesi, 9 bilgisayar ve 3 hard disk ele geçirildi.

Operasyonda, 12 zanlı gözaltına alındı.

Firari bir şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AA

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