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Mersin’de 10 kilo 248 gram skunk ele geçirildi

27.10.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 248 gram skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Karaisalı Mahallesi’nde 2 şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini alan ekipler, şüphelileri takibe aldı.

Mersin’de 10 kilo 248 gram skunk ele geçirildi

Mersin’de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 248 gram skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Karaisalı Mahallesi’nde 2 şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini alan ekipler, şüphelileri takibe aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 10 kilo 248 gram skunk maddesi ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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