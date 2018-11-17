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Mersin'de 10 yıldır aranan suçlu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 18:25 | Son Güncelleme

Tarsus ilçesinde 13 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan kişi, sahte kimlikle yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 13 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan kişi, sahte kimlikle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 13 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan ve 10 yıldan beri aranan A.B'nin (33) sahte kimlikle Girne Mahallesi'nde bir evde gizlendiği bilgisine ulaştı.

Hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme gibi 13 ayrı suçtan aranan A.B, düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlının üzerinde S.K. adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından emniyette götürülen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından hakkındaki yakalama kararı vicahiye çevrilerek tutuklandı.

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