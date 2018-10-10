HABER

Mersin'de 100 milyon liralık sahte reçete vurgunu: 65 gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 14:57 | Son Güncelleme

ŞEKLEN GERÇEK İÇERİK OLARAK SAHTE REÇETE Mersin polisinin ilaç kullanım raporları düzenleyerek yazdırdıkları reçetelerle aldıkları ilaçları satan, aralarında eczacı ve kalfaların da bulunduğu şebekeye yönelik yaptığı operasyonda 65 kişiyi gözaltına almasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

ŞEKLEN GERÇEK İÇERİK OLARAK SAHTE REÇETE
Mersin polisinin ilaç kullanım raporları düzenleyerek yazdırdıkları reçetelerle aldıkları ilaçları satan, aralarında eczacı ve kalfaların da bulunduğu şebekeye yönelik yaptığı operasyonda 65 kişiyi gözaltına almasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Mersin'de görev yapan bazı doktorların 2016 ile 2018 yılları arasında, Mersin ve başkaca illerde ikamet eden kurum sigortalıları ve hak sahipleri adına, şeklen gerçek içerik olarak sahte şekilde uzman hekim raporu çıkartıldığı vurgulan açıklamada şöyle dendi:
"Bu raporlarına istinaden, yine şeklen gerçek ancak içerik olarak sahte şekilde reçete edilen ilaçların Mersin ilinde bulunan bir takım eczanelerden temin edildiği, olayın içerisinde hastanede görev yapan bilgi işlem personelleri, eczane kalfaları ve aracı diye tabir edilen kişilerin de olduğu hususlarının tespit edilmesi üzerine Mersin'deki 13 eczanenin sahibi, bu eczanelerde çalışan eczane kalfaları ile bu eczanelere aracılık eden (bilgi işlem personeli ve doktorlara sahte ilaç yazılmasına aracılık hususunda) toplamda 84 şüpheli hakkında bugün yapılan operasyonda 65 şüpheli gözaltına alınmıştır, 19 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmaları devam etmektedir."

PARTNERSevgilisinin Facebook şifresini öğrenmek isteyenler bu haber dikkat!Sevgilisinin Facebook şifresini öğrenmek isteyenler bu haber dikkat!
Mahkeme başkanından beraat eden sanığa: Davranışların normal değil, değiştir!Mahkeme başkanından beraat eden sanığa: Davranışların normal değil, değiştir!
Cezaevi firarisi, sahte kimlikle iş yeri kiralamak isterken yakalandıCezaevi firarisi, sahte kimlikle iş yeri kiralamak isterken yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rabia'nın ölümündeki sır aralanamıyor! Babası miting düzenledi

Rabia'nın ölümündeki sır aralanamıyor! Babası miting düzenledi

Rengi kızıla dönen deri mahalleliyi tedirgin etti

Rengi kızıla dönen deri mahalleliyi tedirgin etti

İzmit'te bir okulda şoke eden olay: Arkadaşıyla oynarken, başını korkuluklara sıkıştırdı!

İzmit'te bir okulda şoke eden olay: Arkadaşıyla oynarken, başını korkuluklara sıkıştırdı!

İzmit'te bir okulda şoke eden olay: Arkadaşıyla oynarken, başını korkuluklara sıkıştırdı!

İzmit'te bir okulda şoke eden olay: Arkadaşıyla oynarken, başını korkuluklara sıkıştırdı!

Genç kadın kocasına o mesajı atıp kayıplara karıştı

Genç kadın kocasına o mesajı atıp kayıplara karıştı

Mahkeme başkanından beraat eden sanığa: Davranışların normal değil, değiştir!

Mahkeme başkanından beraat eden sanığa: Davranışların normal değil, değiştir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.