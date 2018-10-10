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Mersin'de 100 milyon liralık sahte reçete vurgunu: 65 gözaltı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 21:14 | Son Güncelleme

'ŞÜPHELİLER HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ' Mersin polisinin ilaç kullanım raporları düzenleyerek yazdırdıkları reçetelerle aldıkları ilaçları satan, aralarında eczacı ve kalfaların da bulunduğu şebekeye yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 65 kişiden 4'ü kadın 40 kişi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Toros Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

'ŞÜPHELİLER HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ'

Mersin polisinin ilaç kullanım raporları düzenleyerek yazdırdıkları reçetelerle aldıkları ilaçları satan, aralarında eczacı ve kalfaların da bulunduğu şebekeye yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 65 kişiden 4'ü kadın 40 kişi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Toros Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polisin bu sırada yoğun güvenlik önlemi alması dikkatlerden kaçmadı.

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