Mersin'de 100 milyon liralık sahte reçete vurgunu 65 gözaltı (EK) 1)ŞEKLEN GERÇEK İÇERİK OLARAK SAHTE REÇETE Mersin polisinin ilaç kullanım raporları düzenleyerek yazdırdıkları reçetelerle aldıkları ilaçları satan, aralarında eczacı ve kalfaların da bulunduğu şebekeye yönelik yaptığı operasyonda 65 kişiyi gözaltına almasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Mersin'de görev yapan bazı doktorların 2016 ile 2018 yılları arasında, Mersin ve başkaca illerde ikamet eden kurum sigortalıları ve hak sahipleri adına, şeklen gerçek içerik olarak sahte şekilde uzman hekim raporu çıkartıldığı vurgulan açıklamada şöyle dendi Bu raporlarına istinaden, yine şeklen gerçek ancak içerik olarak sahte şekilde reçete edilen ilaçların Mersin ilinde bulunan bir takım eczanelerden temin edildiği, olayın içerisinde hastanede görev yapan bilgi işlem personelleri, eczane kalfaları ve aracı diye tabir edilen kişilerin de olduğu hususlarının tespit edilmesi üzerine Mersin'deki 13 eczanenin sahibi, bu eczanelerde çalışan eczane kalfaları ile bu eczanelere aracılık eden (bilgi işlem personeli ve doktorlara sahte ilaç yazılmasına aracılık hususunda) toplamda 84 şüpheli hakkında bugün yapılan operasyonda 65 şüpheli gözaltına alınmıştır, 19 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmaları devam etmektedir. ŞÜPHELİLER HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ' Mersin polisinin ilaç kullanım raporları düzenleyerek yazdırdıkları reçetelerle aldıkları ilaçları satan, aralarında eczacı ve kalfaların da bulunduğu şebekeye yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 65 kişiden 4'ü kadın 40 kişi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Toros Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polisin bu sırada yoğun güvenlik önlemi alması dikkatlerden kaçmadı. DHA-Güvenlik - Türkiye-Mersin Merkez - Adnan AÇIKGÖZ

