HABER

Mersin'de 100 milyon liralık sahte reçete vurgunu 65 gözaltı (EK)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 16:45 | Son Güncelleme

Mersin'de 100 milyon liralık sahte reçete vurgunu 65 gözaltı (EK) 1)ŞEKLEN GERÇEK İÇERİK OLARAK SAHTE REÇETE Mersin polisinin ilaç kullanım raporları düzenleyerek yazdırdıkları reçetelerle aldıkları ilaçları satan, aralarında eczacı ve kalfaların da bulunduğu şebekeye yönelik yaptığı operasyonda 65 kişiyi gözaltına almasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

Mersin'de 100 milyon liralık sahte reçete vurgunu 65 gözaltı (EK) 1)ŞEKLEN GERÇEK İÇERİK OLARAK SAHTE REÇETE Mersin polisinin ilaç kullanım raporları düzenleyerek yazdırdıkları reçetelerle aldıkları ilaçları satan, aralarında eczacı ve kalfaların da bulunduğu şebekeye yönelik yaptığı operasyonda 65 kişiyi gözaltına almasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Mersin'de görev yapan bazı doktorların 2016 ile 2018 yılları arasında, Mersin ve başkaca illerde ikamet eden kurum sigortalıları ve hak sahipleri adına, şeklen gerçek içerik olarak sahte şekilde uzman hekim raporu çıkartıldığı vurgulan açıklamada şöyle dendi Bu raporlarına istinaden, yine şeklen gerçek ancak içerik olarak sahte şekilde reçete edilen ilaçların Mersin ilinde bulunan bir takım eczanelerden temin edildiği, olayın içerisinde hastanede görev yapan bilgi işlem personelleri, eczane kalfaları ve aracı diye tabir edilen kişilerin de olduğu hususlarının tespit edilmesi üzerine Mersin'deki 13 eczanenin sahibi, bu eczanelerde çalışan eczane kalfaları ile bu eczanelere aracılık eden (bilgi işlem personeli ve doktorlara sahte ilaç yazılmasına aracılık hususunda) toplamda 84 şüpheli hakkında bugün yapılan operasyonda 65 şüpheli gözaltına alınmıştır, 19 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmaları devam etmektedir. ŞÜPHELİLER HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ' Mersin polisinin ilaç kullanım raporları düzenleyerek yazdırdıkları reçetelerle aldıkları ilaçları satan, aralarında eczacı ve kalfaların da bulunduğu şebekeye yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 65 kişiden 4'ü kadın 40 kişi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Toros Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polisin bu sırada yoğun güvenlik önlemi alması dikkatlerden kaçmadı. DHA-Güvenlik - Türkiye-Mersin Merkez - Adnan AÇIKGÖZ

PARTNERBinlerce kişiyi kör edeceklerdi!Binlerce kişiyi kör edeceklerdi!
Hastane kapısındaki çifte infazda flaş gelişmeHastane kapısındaki çifte infazda flaş gelişme
Tekirdağ- Çanakkale karayolunda drone ile denetimTekirdağ- Çanakkale karayolunda drone ile denetim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de kaçakları taşıyan tekne battı! 9 ölü, çok sayıda kişi aranıyor

İzmir'de kaçakları taşıyan tekne battı! 9 ölü, çok sayıda kişi aranıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de motosikletin arkasına bağladığı kafeste kadın taşıyan adam gündemi sarstı!

Kayseri'de motosikletin arkasına bağladığı kafeste kadın taşıyan adam gündemi sarstı!

İkisi de kadın! 'Bu da benden sana hediye olsun' deyip...

İkisi de kadın! 'Bu da benden sana hediye olsun' deyip...

Hastane kapısındaki çifte infazda flaş gelişme

Hastane kapısındaki çifte infazda flaş gelişme

Kanser teşhisiyle kemoterapi verildi! Gerçek o kadar farklı çıktı ki

Kanser teşhisiyle kemoterapi verildi! Gerçek o kadar farklı çıktı ki

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

Böyle iğrençlik görülmedi! 10 erkek birden 14 yaşındaki kıza...

Böyle iğrençlik görülmedi! 10 erkek birden 14 yaşındaki kıza...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.