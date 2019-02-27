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Mersin'de 12 bin 42 şişe etil alkol ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 11:10 | Son Güncelleme

Mersin'de polis ekiplerince bir depo ve işyerinde, kaçak içki üretiminde kullanılan 12 bin 42 şişe etil alkol ele geçirildi.

Adnan AÇIKGÖZ MERSİN, (DHA) Mersin'de polis ekiplerince bir depo ve işyerinde, kaçak içki üretiminde kullanılan 12 bin 42 şişe etil alkol ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'nde A.Ö.'ye ait bir depoya operasyon düzenledi. 4 katlı bir binanı altındaki depoda, kaçak içki üretiminde kullanıldığı belirtilen 11 bin 970 şişe etil alkol ile 60 cinsen içerikli jel ele geçiren ekipler, depo sahibini gözaltına aldı. Menteş Mahallesi'ndeki bir işyerinde ise 72 şişe etil alkol, 138 adet içki kiti, 610 cinsel içerikli jele el koyan polis, işyeri sahibi H.Ö. hakkında işlem başlattı.

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