HABER

Mersin'de 12 katlı apartmanın altındaki dükkanlarda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 13:00 | Son Güncelleme

Mezitli ilçesinde 12 katlı bir apartmanın altındaki mobilya ve beyaz eşya dükkanlarının da bulunduğu kısımda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki 12 katlı bir apartmanın altında bulunan mobilya ve beyaz eşya mağazalarında çıkan yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Alınan bilgiye, merkez Mezitli ilçesindeki 12 katlı bir apartmanın altındaki mobilya ve beyaz eşya dükkanlarının da bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadakiler tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük çaba harcıyor. Bu arada, dükkanlardaki dumanların dışarıya çıkması için iş yerlerinin camlarının kırıldığı görüldü.

Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, yangın nedeniyle yükselen siyah dumanlar kentin uzak yerlerinden de görülebiliyor.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
İstanbul'da genç kızın zincirli esaretiİstanbul'da genç kızın zincirli esareti
Van,Bitlis ve Hakkari'de 596 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı(2)Van,Bitlis ve Hakkari'de 596 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı(2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin yangın

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Ünlü şarkıcının yüzü tamamen değişti

Ünlü şarkıcının yüzü tamamen değişti

Beşiktaş'ta ayrılık

Beşiktaş'ta ayrılık

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Ali Sarı, Atatürk Havalimanında gözaltına alındı!

Mehmet Ali Sarı, Atatürk Havalimanında gözaltına alındı!

Twitter'da 'Allah C.C.' ismiyle paylaşım yapıyordu! Mahkemeden hapis kararı

'Allah C.C.' ismiyle paylaşım yapıyordu... Karar verildi!

Jandarmanın yakaladığı akbabanın üzerindeki bilgi şaşırttı

Jandarma yakaladı! O detay şaşırttı

Bakanlık duyurdu! Rekor sayıda esrar ele geçirildi

Bakanlık duyurdu! Rekor sayıda esrar ele geçirildi

Ümraniye'de hareketlilik! Polis müdahale etti

Ümraniye'de hareketlilik! Polis müdahale etti

Bugün hangi il ve ilçede okullar tatil? (28 Aralık 2018 kar tatili)

14 ilde okullara kar tatili

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.