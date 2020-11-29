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  4. Mersin’de 15 gün içinde aynı aileden 4 kişi korona kurbanı

Mersin’de 15 gün içinde aynı aileden 4 kişi korona kurbanı

29.11.2020 16:22 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Tarsus ilçesinde 15 gün içinde korona virüs (Covid-19) nedeniyle aynı aileden ölen 4’nci kişi de gözyaşları arasında toprağa verildi.Edinilen bilgiye göre, ilçede emlakçılık yapan Murat Karabulut, bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde 15 gün içinde korona virüs (Covid-19) nedeniyle aynı aileden ölen 4’nci kişi de gözyaşları arasında toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre, ilçede emlakçılık yapan Murat Karabulut, bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Korona virüs testi pozitif çıkan Karabulut, tedavi altına alındığı Tarsus Devlet Hastanesi’nde 14 Kasım’da hayatını kaybetti. Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan anne Fadime Karabulut da Covid-19 semptomları gösterince hastaneye kaldırıldı. Testleri pozitif çıkan anne Karabulut, 16 Kasım’da yaşamını yitirdi. Covid-19 nedeniyle iki ferdini kaybeden Karabulut ailesinden bir üzücü haber daha geldi. Covid-19 testleri pozitif çıkarak Mersin Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan abla Selda Karabulut da 24 Kasım’da hayatını kaybetti. Murat Karabulut’un daha önce korona testi pozitif çıkan ancak koronayı atlatan 7 aylık hamile eşi Buket Karabulut (32) ise 25 Kasım’da rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen anne karnındaki 7 aylık erkek bebek hayatını kaybetti. Son olarak Murat Karabulut’un diğer ablası da koronaya yakalandı. Kaldırıldığı hastanede tedavi gören Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ personeli Şehriban Karabulut Bircan ailenin son ferdi olarak hayatını kaybetti. Şehriban Karabulut’un cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı’nda düzenlenen törenle toprağa verildi.
Sivaslılar Derneği Başkanı Hamza Çınar, herkesin yakınlarından uzak durmasını istedi. Çınar, “Ayın 14’ünde Murat’ı toprağa verdik. Aradan 2 gün geçti, sonra annesi Fadime Karabulut’u yine koronadan toprağa verdik. 1 hafta sonra küçük kardeşini Selda’yı toprağa verdik. Aynı gün Murat’ın eşi rahatsızlandı, 7 aylık hamileydi. O da stresten, sıkıntıdan bebeğini ana rahminden kaybetti. 15 gün içinde ailenin son ferdi Şehriban Karabulut’u yine koronadan toprağa vereceğiz. Bir aile bitti. Bütün insanlığa sesleniyorum. Herkes kendinin devleti, kendinin doktoru olsun. Bu virüs bize sokaktaki, dağdaki adamdan değil, sevdiklerimizden, yakınlarımızdan geliyor. Yakınlarımızın hep olmasını istiyorsanız, bugün uzak durun. Lütfen maskeye, mesafeye dikkat edelim. Kimsenin kronik bir rahatsızlığı yoktur. Sadece annesinde zatürreydi. Lütfen dikkat edelim” dedi.

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