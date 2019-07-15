HABER

Mersin’de 15 Temmuz yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 22:38 | Son Güncelleme

Mersin’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, şehitleri anmak için yürüyüş düzenlendi.15 Temmuz şehitlerini anmak için düzenlenen yürüyüşe Mersin Valisi Ali İhsan Su, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Mersin’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, şehitleri anmak için yürüyüş düzenlendi.
15 Temmuz şehitlerini anmak için düzenlenen yürüyüşe Mersin Valisi Ali İhsan Su, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünden başlayan yürüyüşe, mehteran ekibi de eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı’na kadar süren yürüyüşte vatandaşlar, Türk bayraklarıyla birlik ve beraberlik mesajı verdi. Meydanda Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinliklerde, İl Müftüsü Şaban Kondi dua ettirdi. Ardından konuşan Vali Ali İhsan Su, Türk milletinin tarih boyunca asla bağımsızlığından ödün vermediğini vurgulayarak, "Tarih boyunca bu yüce milletimiz bağımsızlığına, özgürlüğüne, vatanına, bayrağına, ezanına, kültürüne, milli ve manevi değerlerine her zaman sahip çıkmış, asla taviz vermemiştir. İşte 3 yıl 15 Temmuz’da FETÖ terör örgütü ve onun uzantıları demokrasimizi ortadan kaldırmak, milletimizi bölüp, parçalamak, devletimizi yıkmak, bayrağımızı indirmek, ezanımızı dindirmek için bir darbe teşebbüsünde bulunmuştur. Ancak yüce milletimiz Cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ve öncülüğüyle sokaklara, meydanlara taşmış ve bu terör örgütüne fırsat vermemiş, darbe girişimini bertaraf etmiştir. Milletimiz bir taraftan bu darbe girişimini tanklara, uçaklara, bombalara, toplara, kurşunlara, silahlara göğsünü gererek bertaraf etmiş ve tüm dünyaya da bağımsızlığa, demokrasiye nasıl çıkılırın dersini vermiştir. İnanıyorum ki bugüne kadar yüce milletimiz nasıl vatanına, toprağına, bayrağına, ezanına sahip çıkmışsa Allah’ın izniyle bundan sonra da her zaman sahip çıkacaktır" dedi.

"Demokrasi için uzun yıllar mücadele oldu"
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise Türk milleti için Cumhuriyetin önemli olduğunu söyledi. Cumhuriyetin kuruluş aşamasında zorlu mücadeleler verildiğini vurgulayan Seçer, "Atalarımız, Ulu Önder’in önderliğinde kanını vererek, canını vererek, alın terini dökerek bir ulusal kurtuluş mücadelesi sürdürdüler. Bu kadim toprakları işgal eden düşmanları ülkeden bertaraf ettiler, Cumhuriyeti kurdular. Yokluk içerisinde, yoksulluk içerisinde, 600 yıllık bir imparatorluğun küllerinden Cumhuriyeti kurdular. Demokrasi için uzun yıllar mücadele oldu. Bu topraklarda çok yağmurlar, çok fırtınalar atlatıldı. Bu uğurda 60 ihtilalleri, 71 muhtırası, 80 ihtilali ve en sonunda da yine demokrasiyi içselleştirmiş, sindirmiş hiç bir yurttaşımızın, vatandaşımızın kabul edemeyeceği 15 Temmuz darbe hain girişimi. Bu hain darbe girişimi aslında bize bir arada olmamızın birlik ve beraberlik içerisinde olmamızın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Biz birlik ve beraberlik içerisinde olursak, bu ülkeye zarar gelmez. Demokrasimize uzanan, birliğimize bütünlüğümüze uzanan eller kırılır” şeklinde konuştu.

“15 Temmuz demokrasi tarihine altın harflerle yazılan bir gecedir”
15 Temmuz hain darbe girişiminden alınması gereken dersler olduğunu kaydeden Seçer, "Belki bu musibetler bize bir nasihatten daha yararlı olur. Geçmişte yaşadığımız bu kötü olaylar geleceğimizi inşa etmek de bize yardımcı olur. 8 yıl parlamentoda görev yaptım 15 Temmuz’u irdelerken bunun akşamdan sabaha gerçekleştirilmiş bir darbe girişimi olmadığını bilen yurttaşlardan biriyim. Ülkenin birçok kurumu bu yapı tarafından işgal ediliyordu. Bunu görenler uyarıyordu. Siyasi nezaket ve üslup içerisinde bunu görmeyenleri uyarmaya çalışıyordu. Birileri gördü, birileri görmedi ama gelinen noktada bu tehlikeleri görenler de görmeyenler de eğer gaflet içerisinde olsaydı, hep beraber mağdur olunacaktı. Bu sebeple 15 Temmuz önemli bir tarihtir. Tüm vatandaşlar, Gazi Meclisi, hangi siyasi partiye mensup olursa olsun bir arada bu değişime karşı bir direnç gösterdiler. 15 Temmuz aslında demokrasi tarihine altın harflerle yazılan gecedir" ifadelerini kullandı.

Mersin’de 15 Temmuz yürüyüşü

Mersin’de 15 Temmuz yürüyüşü

Mersin’de 15 Temmuz yürüyüşü

Mersin’de 15 Temmuz yürüyüşü

Mersin’de 15 Temmuz yürüyüşü

Mersin’de 15 Temmuz yürüyüşü

Mersin’de 15 Temmuz yürüyüşü

Mersin’de 15 Temmuz yürüyüşü

Mersin’de 15 Temmuz yürüyüşü

Mersin’de 15 Temmuz yürüyüşü

Mersin’de 15 Temmuz yürüyüşü

Mersin’de 15 Temmuz yürüyüşü

Mersin’de 15 Temmuz yürüyüşü

Mersin’de 15 Temmuz yürüyüşü

Mersin’de 15 Temmuz yürüyüşü

Mersin’de 15 Temmuz yürüyüşü

Mersin’de 15 Temmuz yürüyüşü

Mersin’de 15 Temmuz yürüyüşü

Mersin’de 15 Temmuz yürüyüşü

Mersin’de 15 Temmuz yürüyüşü

Mersin’de 15 Temmuz yürüyüşü

Mersin’de 15 Temmuz yürüyüşü

Mersin’de 15 Temmuz yürüyüşü

Mersin’de 15 Temmuz yürüyüşü

Mersin’de 15 Temmuz yürüyüşü

Mersin’de 15 Temmuz yürüyüşü

Mersin’de 15 Temmuz yürüyüşü

Mersin’de 15 Temmuz yürüyüşü

Mersin’de 15 Temmuz yürüyüşü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Vatandaşlar akın etti

Vatandaşlar akın etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Paylaşımına tepki yağıyor!

Paylaşımına tepki yağıyor!

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyaca ünlü köprüde 15 Temmuz anması

Dünyaca ünlü köprüde 15 Temmuz anması

Londra ve İstanbul'da eş zamanlı '15 Temmuz' koreografisi

İstanbul ve Londra'da eş zamanlı başladı

Taksim'de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Aniden bastırdı! Hazırlıksız yakalandılar

PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 kardeş hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını havadan görüntülendi

Havadan böyle görüntülendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.