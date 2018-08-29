Mersin'de 1,5 ton kokmuş tavuk eti ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde kaçak kesilip, tüketime sunulmaya hazırlandığı tespit edilen 1,5 ton kokmuş tavuk eti ele geçirildi.
Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Yeni Mahalle'de devriye görevi yaparken, bir apartmanın altında bulunan depoya bir araçtan poşetler içerisinde et taşındığını belirledi.
Polisin haber vermesi üzerine adrese giden Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sağlıksız koşullarda taşınan ve hijyen kurallarına uyulmadan çuval ve poşetlere doldurulup tek odalı bir depoda saklanan 1,5 ton et ele geçirdi.
Fatura, irsaliye veya veteriner raporu olmadığı tespit edilen etlere el konulurken, Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede etlerin tavuk eti olduğu belirlendi.
Tüketime sunulmaya hazırlanıldığı anlaşılan etler, kokmuş olması, hijyen ve sağlık şartlarını taşımaması nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediyesine ait Atık Bertaraf Tesisinde imha edildi.
Öte yandan, polis ekipleri de etlerin sahibi olduğu belirlenen Ahmad Maher A, Ahmad S. ve İbrahim B'yi gözaltına aldı.
Halk TV'de İsmail Dükel'den sonra bir şok açıklama da Uğur Dündar'dan! Twitter'dan paylaştı...
Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı
Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı
Uzuvları dahi belli! Mars'ta şaşırtan görüntüler
Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı
İzmir'de acı olay! Babasının silahıyla oynayan çocuk kendini vurdu
Athena Tapınağı'nın kalıntısı su kuyusundan çıktı: Bizanslılar gömmüş
'İtalya'nın izin vermediği gemideki göçmenler tecavüz kurbanı!'
İYİ Parti'yi karıştıracak sözler: Meral Akşener'le görüşeceğim! Sıkıntılar var
ABD'nin gizli üssü Area 51 esrarını halen koruyor! İçinde ne var?
Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar
Akşam 9'dan sonra sakın yemek yemeyin! Kanser yapıyor
AK Parti'den MHP'ye ittifak teklifi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum