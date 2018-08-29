HABER

Mersin'de 1,5 ton kokmuş tavuk eti ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 09:52 | Son Güncelleme

Merkez Akdeniz ilçesinde kaçak kesildiği ve piyasaya sürülmeye hazırlanıldığı belirlenen etlerle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı - Ele geçirilen etler, kokmuş olması, hijyen ve sağlık şartlarını taşımaması nedeniyle imha edildi

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde kaçak kesilip, tüketime sunulmaya hazırlandığı tespit edilen 1,5 ton kokmuş tavuk eti ele geçirildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Yeni Mahalle'de devriye görevi yaparken, bir apartmanın altında bulunan depoya bir araçtan poşetler içerisinde et taşındığını belirledi.

Polisin haber vermesi üzerine adrese giden Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sağlıksız koşullarda taşınan ve hijyen kurallarına uyulmadan çuval ve poşetlere doldurulup tek odalı bir depoda saklanan 1,5 ton et ele geçirdi.

Fatura, irsaliye veya veteriner raporu olmadığı tespit edilen etlere el konulurken, Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede etlerin tavuk eti olduğu belirlendi.

Tüketime sunulmaya hazırlanıldığı anlaşılan etler, kokmuş olması, hijyen ve sağlık şartlarını taşımaması nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediyesine ait Atık Bertaraf Tesisinde imha edildi.

Öte yandan, polis ekipleri de etlerin sahibi olduğu belirlenen Ahmad Maher A, Ahmad S. ve İbrahim B'yi gözaltına aldı.

PARTNER 'Cehennemde dolaşıyordum' diyen ünlü yıldızın son hali bomba! 'Cehennemde dolaşıyordum' diyen ünlü yıldızın son hali bomba!
Hiranur ve ailesi karardan memnun: Çocuklar yaralanmasın, silahlanmaya hayırHiranur ve ailesi karardan memnun: Çocuklar yaralanmasın, silahlanmaya hayır
'İsmail Metin Temel'in rütbesini Hulusi Akar takacak''İsmail Metin Temel'in rütbesini Hulusi Akar takacak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz kokmuş tavuk eti Mersin

En Çok Okunan Haberler

Röntgen odasında kanlı infaz

Röntgen odasında kanlı infaz

Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı

Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı

Maliye Bakanı Albayrak'tan yatırımcıya: Türkiye trenini kaçıran kaybeder

Maliye Bakanı Albayrak'tan yatırımcıya: Türkiye trenini kaçıran kaybeder

Tuvana Türkay, Ahmet Kural’la aşk yaşayacak

Tuvana Türkay, Ahmet Kural’la aşk yaşayacak

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başkan Çolakbayrakdar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Başkan Çolakbayrakdar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

NTO Başkanı Özyurt’dan Zafer Bayramı kutlaması

NTO Başkanı Özyurt’dan Zafer Bayramı kutlaması

Mersin'de tavuk eti rezaleti!

Mersin'de tavuk eti rezaleti!

Anka’dan 30 Ağustos mesajı

Anka’dan 30 Ağustos mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: 1923'den emin adımlarla 2023'e doğru

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: 1923'den emin adımlarla 2023'e doğru

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 30 Ağustos mesajı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 30 Ağustos mesajı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.