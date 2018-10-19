Mersin'de 150 kilo eroin ele geçirildi

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de polis ekiplerince TIR'da yapılan aramada 150 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyol girişinde durdurulan TIR'da narkotik köpekleri ile arama yaptı. Köpeğinin tepki verdiği TIR'ın tabanına yapılan tüneller için gizlenmiş 280 paket halinde toplam 150 kilo 650 gram eroin ele geçiren polis, sürücü B.B.'yi gözaltına aldı. Avrupa ülkelerine sevk edileceği değerlendirilen eroinin değerinin yaklaşık 7,5 milyon TL olduğu öğrenildi.
Öte yandan TIR sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılacak.
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