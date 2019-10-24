HABER

Mersin’de 150 kilo patlayıcı madde ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 13:30 | Son Güncelleme

Mersin İl Jandarma komutanlığı ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada, orman arazisinde tarım arazisi açmak maksadıyla kullanılacağı değerlendirilen 150 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Mersin’de 150 kilo patlayıcı madde ele geçirildi

Mersin İl Jandarma komutanlığı ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada, orman arazisinde tarım arazisi açmak maksadıyla kullanılacağı değerlendirilen 150 kilogram patlayıcı ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin durdurup arama yaptığı bir araçta, kasa bölümünde yasal sevk bölgeleri olmayan, orman arazisinde tarım arazisi açmak maksadıyla kullanılacağı değerlendirilen 150 kilogram patlayıcı madde, 800 fünye, 16 dinamit, 500 metre kırmızı ve beyaz renkte ateşleme kablosu, 1 ateşleme düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Öte yandan, Mezitli ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kuzucu Mahallesi’nde durdurulan bir araç içerisinde yolcu koltuğunda oturan şüphelinin ayakları arasındaki şeffaf plastik bidon içerisinde 480 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Erdemli ve Tarsus ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçak sigara ve alkole yönelik yaptığı çalışmalarda da, 770 paket kaçak sigara, 14 kilo nargile tütünü, 110 kilogram kıyılmış tütün ile plastik bidonlar içerisinde yaklaşık bin 650 litre bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi. Olaylarla ilgili 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Anamur ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, muz hırsızlıklarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda çalınan muzlar ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mut’ta 3 yıl önce bir marketten yapılan hırsızlık olayını da ortaya çıkaran ekipler, parmak izi incelemesi neticesinde olay şüphelisini yakalayarak, gözaltına aldı.
Ekipler ayrıca, 2 motosiklet çalınması, iş yerinden hırsızlık, mala zarar verme, tehdit, hakaret, silahlı tehdit ve silahlı yağma suçlarından aranan bir kişiyi de gözaltına aldı.

PARTNER İşte Benim Stilim'le ünlenmişti! Yağmur Taktaş sınırları zorluyor İşte Benim Stilim'le ünlenmişti! Yağmur Taktaş sınırları zorluyor
Yanan evden komşularının uyarısıyla çıktılarYanan evden komşularının uyarısıyla çıktılar
Erdemli’de 150 kilo patlayıcı ele geçirildiErdemli’de 150 kilo patlayıcı ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anzer Yaylası'nda gerginlik! Yıkımı engellemeye çalıştılar

Anzer Yaylası'nda gerginlik!

Derik’te kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplere taşlı saldırı

Derik’te kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplere taşlı saldırı

Bursa'da gece kulübü sahibine silahlı saldırı

Bursa'da gece kulübü sahibine silahlı saldırı

Resulayn, terörden tamamen temizlendi

Tamamen temizlendi!

4 arkadaşını yakarak öldüren zanlı hakkında istenen ceza belli oldu

Arkadaşlarını yakarak öldürmüştü! Flaş gelişme

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.