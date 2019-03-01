Mersin'de 182 kilo esrar ele geçirildi

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de polisin yaptığı operasyonda 182 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, yaptığı istihbari çalışma sonucunda, kentte uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaptığı operasyonda S.G.'nin aracı ve iş yerinde yaptığı aramada 15 paket halinde 76 kilo 650 gram, 22 paket halinde 105 kilo 505 gram olmak üzere genel toplam 37 paket halinde 182 kilo 155 gram esrar ele geçirildi. S.G. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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