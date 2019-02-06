Mersin'de 19 bin 734 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

Adnan AÇIKGÖZ - MERSİN, (DHA)MERSİN'de jandarma ekipleri, 19 bin 734 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması için çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkez Yenişehir ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Aramalarda 19 bin 734 adet captagon uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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