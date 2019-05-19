Mersin’de 19 Mayıs Coşkusu

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yılı Mersin’de kalabalık bir katılımla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlamalara her yaştan yüzlerce kişi katıldı.

Törende önce Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. İstiklal Marşı’nın ardından halk oyunları gösterileri yapıldı.

Ritmik jimnastik ve trambolin gösterilerini Taekwondo gösterileri izledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu yıl kutlamalar için 2 bin şapka ve tişört yaptırdı. Bunlar katılımcılara dağıtıldı. Katılımcılar için ayrıca 2 bin bayrak yaptırıldı.

Akşam saatlerinde ise Mersin Devlet Opera ve Balesi yine Cumhuriyet Meydanı’nda marş ve türkülerden oluşan bir konser verdi.

Şef Anıl Aydın yönetimindeki orkestra ve koroya Şef Reyhan Bezdüz yönetimindeki çocuk korosu eşlik etti. Solistler soprano Sevil Erçak Turgut, tenor Onur Polat ve bas Hasan Berk’ti.

