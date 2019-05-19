Mersin'de, 19 Mayıs kutlaması

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törene; Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisi ile öğrenciler ve kent sakinleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, özel sporcuların halk oyunları gösterisiyle sürdü. Öğrenciler, şiir okurken, halk oyunları ekibinin gösterisi ile sporcuların trambolin gösterisi beğeni topladı. Katılımcıların Türk bayrakları taşıdığı tören, karate ekibinin gösterisiyle sona erdi.

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