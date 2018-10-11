MERSİN'DE 2 BİN 392 ŞİŞE SAHTE RAKIYA EL KONULDU MERSİN'de 2 bin 392 şişe sahte rakı ve 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Sahte içki ve gümrük kaçağı sigaraya yönelik çalışmalarını sürdüren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı bölgelerindeki operasyonlarda 2 bin 392 şişe sahte rakı, sahte içkilerin doldurulduğu 120 boş şişe, bin 590 etiket ve 650 paket gümrük kaçağı sigaraya el koydu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu devam ediyor. Görüntü Dökümü ----------------- - Kaçak içki imalathanesine giriş - Üretim yerinden görüntüler - Varillerde mayalanmaya bırakılmış içkilerin detay görüntüler - İçki bidonundan detay görüntü (BOYUT 173 MB) (SÜRE 01.36 DK) Haber Adnan AÇIKGÖZ - Kamera MERSİN, (DHA) (Tür: Yurt)
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