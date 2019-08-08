HABER

Mersin'de 2 bin 400 rakımda bal sağımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 15:19 | Son Güncelleme

TAGEM'e bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, 2 bin 300 rakımlı Musa Bozuldu Yaylası'nda üretilen balların sağımı yapıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 bin 300 rakımlı yaylada üretilen balların sağımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Arıcılık Bölümü tarafından, 2 bin 300 rakımlı Musa Bozuldu Yaylası'nda bal sağımı yapıldı.

Enstitünün Arıcılık Bölümü Sorumlusu, ziraat yüksek mühendisi Hamza Başaran, yaptığı açıklamada, Toroslar'ın zirvesine getirdikleri arı kovanlarından istedikleri sonucu elde ettiklerini söyledi.

Enstitü olarak arı yetiştiriciliği konusunda eğitimler verdiklerini belirten Başaran, bu eğitimlerin kaliteli bal üretimi açısından önemine işaret etti.

Bölgenin bal üretimi için müsait olduğunu vurgulayan Başaran, şöyle konuştu:

"Arıcılarımız, ürünlerini kışın sahilde, yaz aylarında ise yaklaşık 2 bin 300 rakımda üretiyor. Bu da hem gezginci arıcılık hem de kır balı üretimi için önemli avantaj. Tüm bu çalışmaları takip ediyoruz. Ümit ediyoruz ki burada yapılan çalışmalar Türk arıcılığına faydalı olur. Burada yapacağımız en ufak iyileştirme bizim için çok önemli."

Uzun yıllardır bölgedeki arıcılığı geliştirmek için çaba gösterdiklerini vurgulayan Başaran, "Kır balı üretimi yapmak üzere yaklaşık 20 yıldır bu rakıma çıkıyoruz. Bu bölge kır çiçeği çeşitliliği bakımından çok zengin." dedi.

Başaran, enstitüde farklı kovan tiplerindeki yapı malzemelerinin arılar üzerindeki etkisinin de araştırıldığını sözlerine ekledi.

Güzel yıldızın kıyafetleri dudak uçuklattı! Güzel yıldızın kıyafetleri dudak uçuklattı!
Denizli'deki 6 büyüklüğünde depremDenizli'deki 6 büyüklüğünde deprem
3 bin 600 yıllık batıkta kazı3 bin 600 yıllık batıkta kazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bal Erdemli Mersin

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Falcao'dan Galatasaray mesajı

Falcao'dan Galatasaray mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Eski sevgilisini başka bir erkekle görünce...

Eski sevgilisini başka bir erkekle görünce...

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Denizli depreminden ilk kareler

Denizli depreminden ilk kareler geldi

'UEFA Süper Kupa Finali' için bazı yollar trafiğe kapanacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapanacak

Son dakika! Denizli'de deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Ortaköy'deki terör saldırısı davasında ara karar açıklandı

Türkiye'yi sarsan saldırıda ara karar açıkladı!

Terör örgütü PKK/PYD'nin Ayn el-Arab'daki mevzi ve sığınakları görüntülendi

Büyük panikteler! Terör mevzileri böyle görüntülendi

Kastamonu'da korkunç kaza! Aracı görenler şoke oldu

Kastamonu'da korkunç kaza! Aracı görenler şoke oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.