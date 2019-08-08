Mersin'de 2 bin 400 rakımda bal sağımı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 bin 300 rakımlı yaylada üretilen balların sağımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Arıcılık Bölümü tarafından, 2 bin 300 rakımlı Musa Bozuldu Yaylası'nda bal sağımı yapıldı.

Enstitünün Arıcılık Bölümü Sorumlusu, ziraat yüksek mühendisi Hamza Başaran, yaptığı açıklamada, Toroslar'ın zirvesine getirdikleri arı kovanlarından istedikleri sonucu elde ettiklerini söyledi.

Enstitü olarak arı yetiştiriciliği konusunda eğitimler verdiklerini belirten Başaran, bu eğitimlerin kaliteli bal üretimi açısından önemine işaret etti.

Bölgenin bal üretimi için müsait olduğunu vurgulayan Başaran, şöyle konuştu:

"Arıcılarımız, ürünlerini kışın sahilde, yaz aylarında ise yaklaşık 2 bin 300 rakımda üretiyor. Bu da hem gezginci arıcılık hem de kır balı üretimi için önemli avantaj. Tüm bu çalışmaları takip ediyoruz. Ümit ediyoruz ki burada yapılan çalışmalar Türk arıcılığına faydalı olur. Burada yapacağımız en ufak iyileştirme bizim için çok önemli."

Uzun yıllardır bölgedeki arıcılığı geliştirmek için çaba gösterdiklerini vurgulayan Başaran, "Kır balı üretimi yapmak üzere yaklaşık 20 yıldır bu rakıma çıkıyoruz. Bu bölge kır çiçeği çeşitliliği bakımından çok zengin." dedi.

Başaran, enstitüde farklı kovan tiplerindeki yapı malzemelerinin arılar üzerindeki etkisinin de araştırıldığını sözlerine ekledi.

