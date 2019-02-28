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Mersin'de, 2 kişiyi öldüren soyguncu yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 20:22 | Son Güncelleme

 MERSİN’nin Akdeniz ilçesindeki kuyumcu soygununda 2 kişiyi öldüren ve polis olduğu iddia edilen kişi, annesiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin'de, 2 kişiyi öldüren soyguncu yakalandı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN’nin Akdeniz ilçesindeki kuyumcu soygununda 2 kişiyi öldüren ve polis olduğu iddia edilen kişi, annesiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, salı günü akşam saatlerinde Mesudiye Mahallesi Hastane Caddesi’ndeki Defterdarlık binası karşısında Gür İşhanı’nda meydana geldi. Yüzü maskeli kişi, kuyumcu Mustafa Serpin ile çalışanı Yasin Tazegül vitrindeki altınları topladığı sırada dükkana girdi. Altınları almak isteyen kişi, Serpin'i ve Tazegül'ü direnmeleri üzerine tabancayla vurarak öldürdü. Altınları alan saldırgan kaçarak kayıplara karıştı. Olayın hemen ardından özel bir ekip oluşturan Mersin Emniyet Müdürlüğü yaptığı çalışmada olayın aynı mahallede annesi ile birlikte oturan polis memuru V.Ç. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Özel Harekat ekipleri ve cinayet masası dedektiflerinin yanı sıra çok sayıda polisin görev aldığı operasyonda V.Ç. ve annesi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’ne getirelen 2 kişi sorguya alındı.

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Mersin'de, 2 kişiyi öldüren soyguncu yakalandı

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