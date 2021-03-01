Mersin’de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 9 yaralı

Mersin’in Erdemli ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında biri ağır 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi’nde Mersin Antalya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ercan A. yönetiminde Mersin Antalya istikametinde seyreden 33 AAP 203 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Otomobil karşı şeritte seyreden Hüseyin Ç. yönetimindeki 33 AN 030 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine ulaşan ambulanslarla Erdemli ve Mersin’deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Cumali Ç.’nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

