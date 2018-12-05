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Mersin'de 21 bin 700 paket 'kaçak sigara' ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 23:50 | Son Güncelleme

MERSİN'de, polis tarafından şüphe üzerine durdurulan kamyonetin kasasına gizlenmiş 21 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, polis tarafından şüphe üzerine durdurulan kamyonetin kasasına gizlenmiş 21 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Gümrük kaçağı sigaraya yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeklerin de kullanıldığı aramada, kamyonetin karoser kaplamasının altına saklanmış 21 bin 700 paket sigara ele geçirildi. Polis, kamyonet sürücüsü A.A.'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Mersin'de 21 bin 700 paket 'kaçak sigara' ele geçirildiMersin'de 21 bin 700 paket 'kaçak sigara' ele geçirildi
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