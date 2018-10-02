Mersin'de 250 kilo esrar ele geçirildi

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de polisin yaptığı operasyonda 250 kilo esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasında, kente yüklü miktarda esrar getirildiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, getirilen esrarın merkez Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi’nde boş bir apartman dairesinde saklandığını belirledi. Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan izinle operasyon yapan ekipler, dairede 250 kilo 650 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

