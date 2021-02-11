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Mersin’de 3 kabartmalı taş ele geçirildi

11.02.2021 09:55 | Son Güncelleme:
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Mersin’de 3 kabartmalı taş ele geçirildi

Mersin’in Silifke ilçesinde yapılan operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 3 kabartmalı taş ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, bazı şahıslarda tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen kabartmalı taşlar olduğunu tespit etti.

Mersin’in Silifke ilçesinde yapılan operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 3 kabartmalı taş ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, bazı şahıslarda tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen kabartmalı taşlar olduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, 3 adet kabartmalı taş ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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