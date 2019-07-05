Mersin'de, 3 kişi daha metil alkol yüzünden hastanelik oldu

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, son 10 günde, 7 kişinin metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından aynı şikayetle 3 kişi daha hastanelere başvurdu. Son başvurularla birlikte 16 kişinin zehirlenme şüphesiyle tedavi altında olduğu belirtildi.

Mersin'de, son 10 gün içinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvuranlar Toros Devlet Hastanesi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel hastanede tedaviye alınmış, 7 kişi, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Tedaviye alınan 21 kişiden 5'i ise hastanelerden taburcu edilmişti.

3 kişinin daha taburcu edildiği metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle dün 1, bugün de 2 kişi daha hastanelere başvurdu. Yapılan kontrollerin ardından 3 kişi, yoğun bakım servislerinde tedaviye alındı. Son başvurularla birlikte toplam 16 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğu, bunlardan 10'unun yoğun bakımda tutulduğu belirtildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce metil alkol zehirlenmesinden ölümlere ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü, gözaltına alınan 6 kişinin sorgularının devam ettiği, önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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