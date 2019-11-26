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Mersin'de 3 kişinin öldüğü kavganın zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 16:48 | Son Güncelleme

Anamur ilçesinde çıkan kavga sırasında, rastgele ateş açarak oğlunun da aralarında olduğu 3 kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, aralarında oğlunun da olduğu 3 kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgadan sonra kaçan zanlı, teslim oldu.

İlçe Jandarma Komutanlığına teslim olan Ali Ç, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Silahlı kavgada hayatını kaybeden zanlının oğlu Ali Can Ç. ile Mustafa N. ve İbrahim N, ilçede düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.

- Oğlunu da vurmuştu

Karalarbahşiş Mahallesi'nde Ali Can Ç. (18) ile komşusu Mustafa N. (65) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya tarafların yakınları da katılmıştı.

Ali Can Ç'nin babası Ali Ç, kavgaya karışanlara tabancayla rastgele ateş etmiş, ağır yaralanan oğlu ile Mustafa N. ve İbrahim N, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

Veysel N. ise tedavi altına alınmıştı.

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