HABER

Mersin'de 30 bin 821 cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 11:24 | Son Güncelleme

MERSİN Polisi, düzenlediği operasyon ile 30 bin 821 cinsel gücü artırıcı hap ele geçirdi.

Mersin'de 30 bin 821 cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi

MERSİN, (DHA)- MERSİN Polisi, düzenlediği operasyon ile 30 bin 821 cinsel gücü artırıcı hap ele geçirdi. 2 kişi gözaltına alındı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mezitli ilçesinde önceden tespit edilen 5 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskında M.G.'nin evinde 17 bin 164, Ş.Ç.'nin evinde de 13 bin 657 cinsel güçü artırıcı hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, mahkemece adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERDemet Akbağ'a taziye ziyaretiDemet Akbağ'a taziye ziyareti
Kapkaççılar güvenlik kamerasından yakalandıKapkaççılar güvenlik kamerasından yakalandı
Okulda 1 kişinin öldüğü doğal gaz kazanı patlamasında ihmaller zinciriOkulda 1 kişinin öldüğü doğal gaz kazanı patlamasında ihmaller zinciri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.