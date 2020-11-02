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Mersin’de 30 şişe sahte içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 12:38 | Son Güncelleme

Mersin polisinin bir eve düzenlediği operasyonda, 30 şişe sahte alkol ele geçirildi.Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile sahte alkole yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin’de 30 şişe sahte içki ele geçirildi

Mersin polisinin bir eve düzenlediği operasyonda, 30 şişe sahte alkol ele geçirildi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile sahte alkole yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, S.E.İ. isimli şahsın evinde yaptığı aramada 30 şişe sahte alkol ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada, F.V. isimli şahsın evine operasyon düzenleyen ekipler, alüminyum folyoya sarılı halde satışa hazır 20 fişek metamfetamin, 154 adet üçgen şeklinde pembe renkli ecstasy, 44 adet gerica ibareli uyuşturucu kapsül, alüminyum folyoya sarılı tahmini ağırlığı 5 gram bonzai, 250 gram kubar esrar ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 590 lira para ele geçirdi.
Gözaltına alınan şahsın 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

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