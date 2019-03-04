15 Temmuz darbe girişiminde de 251 şehit verildiğini aktaran Türkmenoğlu, o gün milletin şehadete olan inançla istikbaline ve istiklaline yönelik her türlü hesabı bertaraf ettiğini, birlik ve beraberlik ruhuyla meydanlarda tanka, topa, tüfeğe, gereken cevabı canıyla verdiğini aktardı.

Kendisinin de imam hatip lisesi mezunu olduğunu belirten Olçok, 28 Şubat'ta mağdur edildiğini, bu dönemde coplanarak bir çocuğunu da düşürdüğünü aktardı.

İstanbul Üniversitesini kazandığını ancak okula sadece 62 gün gidebildiğini anlatan Olçok, şöyle konuştu:

"Bazen kader size başından beri yazar ama siz okuyamazsınız vakti, saati gelene, o perde açılana kadar. Ben 15 Temmuz'da 17 yaşında oğlumu ve evlatlarımın babası Erol Olçok'ı şehit verdim. Allah ikisini ve onlarla beraber 251 şehidin makamlarını cennet eylesin. Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'a da komşu eylesin inşallah."

Baba Hakkı Kiraz da ailesi için oğlunun şehit edildiği 31 Mart 2015'in çok önemli olduğunu ancak bütün Türk milleti için de 15 Temmuz'un çok önemli bir yeri bulunduğunu söyledi.

Oğlunun 2 terörist tarafından makamında şehit edildiğini anımsatan Kiraz, "Tabii bu bizim için çok ağır bir durum. Unutulması mümkün değil. Bizim yüreğimiz yandı ama sabrettik. Fakat bir taraftan da dedik ki 'Rabbim şükürler olsun. Sen bizi oğlumuzla imtihan ettin.' Eğer biz bu imtihanı vermişsek ne mutlu bize. Bu millet öyle kahramanlar yetiştirdi ki Nihal Olçok hanım efendi 15 Temmuz'da hem eşini hem oğlunu şehit verdi. Gerçekten gıptayla bakıyorum dimdik ayakta." dedi.