Son dakika: Mersin'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Anamur ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin saat 11.21'de, 18,49 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA

