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Mersin’de 4 katlı bina çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 10:53 | Son Güncelleme

Mersin’de iki ailenin yaşadığı 4 katlı ev sabaha karşı çöktü.

Mersin’de iki ailenin yaşadığı 4 katlı ev sabaha karşı çöktü. Evde kimsenin olmayışı büyük bir faciayı önlerken, binanın enkazında arama çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi 91198 Sokak’ta iki aileden 8 kişinin yaşadığı 4 katlı bir ev sabahın erken saatlerde bilinmeyen bir nedenle çöktü. Ayşe ve Mustafa Yakut çiftine ait evde aile fertleri akrabalarına misafir olduğu için ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ve polis ekipleri enkaz altında arama kurtarma çalışması başlattı.
Bu arada enkazın yanında gözyaşı döken Ayşe Yakut ile yakınlarını, çevredeki komşuları teskin etmeye çalıştı. Ayşe Yakut, akşam görümcesine misafirliğe gittiklerinden evde kimsenin olmadığını söyledi.

"Facia geliyorum demiş"
Aynı olayda göçen evin yanındaki evde oturan ve kendi evi de hasar gören Vesile Berk ise, “Ben ev yıkıldığı sırada evde değildim. Dün sabah 10.00’da ekmek alacaktım, baktım kolon yıkılmış. Dedim ki, ’Ayşe bak sizin ev yıkılmış, bu evden çıkın.’ Eşimi aradım, ‘gel ev yıkılıyor’ dedim. Eşim de geldi çocuklarımızı aldık, kayın biraderime gittik. Biz evde 10 kişi yaşıyoruz. Yıkılan evde de 7-8 kişi var. Orada iki aile var. Şu an ölü veya yaralı yok. Biz zabıtayı belki 10 defa aradık. Geliyorlardı, bize ceza yazıp gidiyorlardı. Yanımızda adam 4 kat izin aldığı yere 8 kat yapmış. Adamın bir ton demiri üstüme yıkıldı. Bu ev en az 40 yıllık. Kolonsuz ev yapıyorlar. Zabıta geliyor ceza yazıp gidiyor” dedi.

Mersin’de 4 katlı bina çöktü

Mersin’de 4 katlı bina çöktü

Mersin’de 4 katlı bina çöktü

Mersin’de 4 katlı bina çöktü

Mersin’de 4 katlı bina çöktü

Mersin’de 4 katlı bina çöktü

Mersin’de 4 katlı bina çöktü

Mersin’de 4 katlı bina çöktü

Mersin’de 4 katlı bina çöktü

Mersin’de 4 katlı bina çöktü

Mersin’de 4 katlı bina çöktü
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