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Mersin’de 4 kişinin yaralandığı kazada linç girişimi

20.12.2020 00:42 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen 2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen 2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza yapan sürücü, yardım etmek isteyen mahallelilere küfür edince, mahalleliler sürücü linç etmek istedi.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Altaylar Mahallesi’nde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, 33 NP plakalı aracın sürücüsü T.B.’nin kullandığı jip direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir apartmanın duvarına çarptı. Araçta bulunan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kazayı gören mahalle sakinleri hemen yardıma koştu. İddiaya göre, alkollü olan sürücünün, yardıma gelenlere küfür ve hakaret etmesi sonucu tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mahalleliden bazıları sürücüyü linç etmek istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis araya girerek ortalığı sakinleştirirken, sokağa çıkan vatandaşların evlerine dönmesi konusunda da uyarıda bulundu.
İkinci kazada ise sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen motosiklet, Şehitishak Mahallesi 3305 ile 3312 Sokaklarının kesiştiği noktada polis aracıyla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletteki iki kişi yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Her iki kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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