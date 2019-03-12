Mersin'de 4 metre uzunluğunda köpek balığı yakalandı

Balığın, zorlu bir mücadeleyle yakalanabildiğini aktaran Polat, "Mersin'de bu sezon yakaladığımız ilk köpek balığı. Devamının geleceğini umuyoruz. Havaların ısınmasıyla yakalanma oranı artacaktır." dedi.

Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, normalde nisan ve mayıs aylarında görmeye alıştıkları köpek balıklarıyla, havaların ısınmasıyla birlikte mart ayında karşılaşmaya başladıklarını anlattı.

Yaklaşık 350 kilogram olan balık, getirilip sergilendiği Mersin Balık Pazarında ilgi odağı oldu.

Polat, köpek balığı etine rağbet olduğunu ifade ederek, "Pamuk cinsi köpek balığının eti, bembeyazdır. Antalya ve Bodrum gibi turistik yerlerde çok fazla talep görüyor." şeklinde konuştu.

Köpek balığı etinin, bazı kanser türlerinin tedavisinde olumlu etkisi olduğunu duyarak kendilerine başvuranlar bulunduğunu anlatan Polat, derneklerine daha önce müracaat ederek talep eden kanser hastalarına, balığın etini ücretsiz olarak vereceklerini de söyledi.

