HABER

Mersin'de 4 metre uzunluğunda köpek balığı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 09:48 | Son Güncelleme

Akdeniz'e açılan balıkçıların yakaladığı 4 metre uzunluğunda 350 kilogram ağırlığındaki köpek balığı, sergilendiği Mersin Balık Pazarı'nda ilgi odağı oldu

MERSİN (AA) - Mersin'de, denize açılan balıkçıların ağına takılan 4 metre uzunluğundaki köpek balığı, sergilendiği pazarda görenlerin ilgisini çekti.

Seyhan-3 isimli balıkçı teknesiyle Akdeniz'e açılan balıkçılar, 12 mil açıkta avlandıkları sırada ağlarına büyük bir köpek balığı takıldı.

Uzun uğraşlar sonucu ağa hakim olabilen balıkçılar, yaptıkları incelemede 4 metre boyunda pamuk cinsi köpek balığı yakaladıklarını belirledi.

Yaklaşık 350 kilogram olan balık, getirilip sergilendiği Mersin Balık Pazarında ilgi odağı oldu.

Alışverişe gelen vatandaşlar, köpek balığını görünce şaşkınlık yaşarken, birçok vatandaş köpek balığıyla fotoğraf çektirdi.

Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, normalde nisan ve mayıs aylarında görmeye alıştıkları köpek balıklarıyla, havaların ısınmasıyla birlikte mart ayında karşılaşmaya başladıklarını anlattı.

Balığın, zorlu bir mücadeleyle yakalanabildiğini aktaran Polat, "Mersin'de bu sezon yakaladığımız ilk köpek balığı. Devamının geleceğini umuyoruz. Havaların ısınmasıyla yakalanma oranı artacaktır." dedi.

Polat, köpek balığı etine rağbet olduğunu ifade ederek, "Pamuk cinsi köpek balığının eti, bembeyazdır. Antalya ve Bodrum gibi turistik yerlerde çok fazla talep görüyor." şeklinde konuştu.

Köpek balığı etinin, bazı kanser türlerinin tedavisinde olumlu etkisi olduğunu duyarak kendilerine başvuranlar bulunduğunu anlatan Polat, derneklerine daha önce müracaat ederek talep eden kanser hastalarına, balığın etini ücretsiz olarak vereceklerini de söyledi.

Eski sevgilisinin arabasını yakmak isteyen kadına babaanne saksısı! Eski sevgilisinin arabasını yakmak isteyen kadına babaanne saksısı!
(Özel) Geleceğin denizcileri burada yetişiyor(Özel) Geleceğin denizcileri burada yetişiyor
Eğlence mekanlarına operasyonda 15 asker kaçağı yakalandı Eğlence mekanlarına operasyonda 15 asker kaçağı yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin

En Çok Okunan Haberler

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

ABD Venezuela’daki tüm diplomatik personelini çekiyor

ABD Venezuela’daki tüm diplomatik personelini çekiyor

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

157 kişinin öldüğü uçak kazası ile ilgili bomba iddia!

157 kişinin öldüğü uçak kazası ile ilgili bomba iddia!

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Olayı duyan hastaneye akın etti! Kuzene kanlı infaz!

Olayı duyan hastaneye akın etti! Kuzene kanlı infaz!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Eğlence mekanlarına operasyonda 15 asker kaçağı yakalandı

Eğlence mekanlarına operasyonda 15 asker kaçağı yakalandı

Üniversite kampüsünde yangın!

Üniversite kampüsünde yangın!

Günlük burç yorumları 12 Mart Salı (Mart ayı burç yorumları)

Ay, Boğa burcunda ilerleken burçlarda neler oluyor?

Gören polise haber verdi! Kıyafetlerin arsından çıktılar

Gören polise haber verdi! Kıyafetlerin arsından çıktılar

Bu kez helikopterle yakalandılar!

Bu kez helikopterle yakalandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.