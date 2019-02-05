Mersin’de 4 milyon liralık kaçak sigara operasyonu

Mersin polisinin bir depoya düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan kaçak makaron ile tütün ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 4 kişiden 1’i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan isimsiz bir depoda kaçak sigara olduğunun bilgisine ulaştı. Bunun üzerine depoya operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 20 milyon 100 bin TAPDK bandrolü bulunmayan gümrük kaçağı makaron, 9 milyon 420 bin üzerinde mükerrer olarak kullanılmış TAPDK bandrolü bulunan makaron, 2 milyon 500 bin yırtılmış, kullanılmış, tekrar piyasaya sürmek için ayrılmış TAPDK bandrolü, 115 ton kıyılmış ve kıyıma hazır tütün, 2 bin 500 ton yaprak tütünü ele geçirdi. Ekipler, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 kişiden 1’i tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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