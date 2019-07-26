HABER

Mersin'de 406 kilo kaçak et ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki bir hayvan çiftliğinde kaçak olarak kesildiği belirlenen 406 kilogram ete el konuldu.

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesindeki bir hayvan çiftliğinde kaçak olarak kesildiği belirlenen 406 kilogram ete el konuldu. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, Bolatlı Mahallesi'ndeki bir küçükbaş hayvan çiftliğinde kaçak et kesildiği bilgisi üzerine operasyon yaptı. Çiftlikteki aramalarda bir depoya giren ekipler, kasaplara dağıtılmak üzere hazırlandığı belirlenen 406 kilogram et ile 30 kilogram sakatat ele geçirdi. Çiftlik sahibi N.B. hakkında yasal işlem başlatılırken, etler de imha edilmek üzere İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

PARTNERFit vücudu ve düzgün fiziğiyle dikkat çektiFit vücudu ve düzgün fiziğiyle dikkat çekti
Bu defa suçüstü yakalandılarBu defa suçüstü yakalandılar
Silopi’de yol kontrol noktasına saldırı: 2 asker yaralıSilopi’de yol kontrol noktasına saldırı: 2 asker yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İran balistik füze denemesi yaptı

İran balistik füze denemesi yaptı

Adana'da sahte para operasyonu!

Adana'da sahte para operasyonu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.