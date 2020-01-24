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Mersin'de 465 litre sahte içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 09:59 | Son Güncelleme

MERSİN'de, kaçak üretim yaptığı belirlenen şüphelinin evinde ve aracında yapılan operasyonda, 465 litre sahte içki ele geçirildi.

Mersin'de 465 litre sahte içki ele geçirildi

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, kaçak üretim yaptığı belirlenen şüphelinin evinde ve aracında yapılan operasyonda, 465 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi'nde kaçak içki üretimi yapan kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada, bidon ve kovalar içerisinde 465 litre sahte içki, 143 adet muhtelif ölçülerde boş alkol şişesi, 1 adet alkol yapımında kullanılan damıtma aparatı, 5 litre alkol ve şarap yapımında kullanılan 7 litre maya ele geçirildi. İsmi açıklanmayan şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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