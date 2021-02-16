HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mersin’de 485 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin’de 485 litre sahte içki ele geçirildi

16.02.2021 10:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mersin’de 485 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada satışa hazır 485 litre sahte içki ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol imalatı ve satışının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, Uzuncaburç Mahallesi’nde bulunan bir evde sahte alkollü içki üretimi yapılarak, piyasaya satıldığı bilgisine ulaştı.

Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada satışa hazır 485 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol imalatı ve satışının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, Uzuncaburç Mahallesi’nde bulunan bir evde sahte alkollü içki üretimi yapılarak, piyasaya satıldığı bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına alırken, 485 litre satışa hazır sahte içki ile içki yapımında kullanılan düzenek ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?' 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?'
Araçlar buzlanan yolda kaydı, sürücüler zor anlar yaşadıAraçlar buzlanan yolda kaydı, sürücüler zor anlar yaşadı
73 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 73?73 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 73?

En Çok Okunan Haberler

Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

İranlı kayıp kadın ortaya çıktı

İranlı kayıp kadın ortaya çıktı

Son Dakika: Bakan Koca illere göre vaka sayısını açıkladı

Son Dakika: Bakan Koca illere göre vaka sayısını açıkladı

Survivor'dan diskalifiye olmuştu! Reyting rekortmeni diziye katıldı

Survivor'dan diskalifiye olmuştu! Reyting rekortmeni diziye katıldı

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

Diyarbakır'da mutasyonlu virüs alarmı! Mahalle giriş-çıkışlara kapatıldı

Mutasyonlu virüs alarmı! Mahalle giriş-çıkışlara kapatıldı

Son Dakika: Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

Son Dakika: YÖK'ten hukuk fakülteleriyle ilgili flaş karar

YÖK'ten hukuk fakülteleriyle ilgili flaş karar

Son Dakika: BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'dan sefer iptalleri

Kafasına tabela düşen kadın ölümden döndü

Kafasına tabela düşen kadın ölümden döndü

Yer: İstanbul! Araçlar buzlanan yolda kaydı, sürücüler zor anlar yaşadı

Araçlar buzlanan yolda kaydı, sürücüler zor anlar yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.