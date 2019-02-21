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Mersin'de 5 katlı bina çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 10:14 | Son Güncelleme

Merkez Toroslar ilçesinde gece saatlerinde kolonlarından ses gelmesi üzerine boşaltılan bina çöktü - Olayda ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde gece saatlerinde kolonlarından ses gelmesi üzerine boşaltılan bina çöktü.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'ndeki 5 katlı binada oturanlar akşam saatlerinde kolonlardan sesler gelmesi üzerine binayı boşaltıp, akrabalarının yanına gitti.

Boşaltılan bina ise sabah saatlerinde çöktü.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri her ihtimale karşın enkazda arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan aramalarda şu ana kadar bina altında kalanın olmadığı belirlendi.

Bu arada binanın sadece birinci ve ikinci katının kullanıldığı öğrenildi.

Ekiplerin enkazdaki çalışmaları sürüyor.

Mersin'de 5 katlı bina çöktü

- Merkez Toroslar ilçesinde gece saatlerinde kolonlarından ses gelmesi üzerine boşaltılan bina çöktü - Olayda ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü
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Anahtar Kelimeler:
5 katlı bina çökme merkez Toroslar Mersin

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