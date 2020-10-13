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Mersin’de 5 kişi sahte alkolden hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 01:04 | Son Güncelleme

Mersin’de son bir hafta içerisinde sahte alkol zehirlenmesinden dolayı hastaneye kaldırılan 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Mersin’de son bir hafta içerisinde sahte alkol zehirlenmesinden dolayı hastaneye kaldırılan 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Sahte alkol zehirlenmelerin ardından olayla ilgili çalışma başlatan Mersin polisi, çok miktarda metanol oranı yüksek etil alkol ele geçirirken, gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İzmir ve Kırıkkale’den sonra Mersin’de de sahte alkolden dolayı 5 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, kentte son günlerde çok sayıda kişi sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 11 kişiden S.A. ve İ.Ü. ile Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan iki kişiden A.O’nun da aralarında bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti. Halen sahte alkol zehirlenmesinden dolayı 10 kişinin tedavilerinin kentteki çeşitli hastanelerde sürdüğü öğrenilirken, yetkililer vatandaşları el yapımı içki içmemeleri ve etil alkolden içki yapmamaları konusunda uyardı.

Ölümlerin nedeni ’metanol’ zehirlenmesi
Art arda yaşanan sahte alkol ölümlerinin ardından çalışma başlatan Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölenlerin yakınlarından ve hastanelerde yatan vatandaşlardan aldıkları bilgiler doğrultusunda, merkez Toroslar ilçelerinde bulunan bir tekel büfesine operasyon düzenledi. Büfede arama yapan ekipler, 19 şişe yarım litrelik içime hazır sahte içki, içki yapımında kullanılan kitler, anasonlar ve etiketler ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Büfeye içki temin eden ana dağıtıcıyı da belirleyen ekipler, şahsın ev adresine ve merkez Mezitli ilçesindeki deposuna baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda M.F. gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 271,5 litre metanol oranı yüksek etil alkol, 6 şişe içime hazır sahte içki, bunların yapımında kullanılan çok sayıda etiket, huni, anason, kapaklar ve şişeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın ifadesi doğrultusunda, kendisinden alkol alan 8 vatandaşı da bulan ekipler, yeni ölümlerin önüne geçti. Vatandaşlar içkiyi içmeden 19 litre sahte alkole el koyan ekipler, vatandaşları bu tür içkileri içmemesi konusunda uyardı.

3 tutuklama
Yapılan operasyonla gözaltına alınan büfe sahipleri H.Ü. ve E.A. ile ana dağıtıcı M.F., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Baskın yapılan büfe kapatılırken, polislerin ilde sahte içkiye yönelik çalışması devam ediyor.

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