Mersin'de 5 komiser yardımcısı tutuklandı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - ANKARA Merkezli 76 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin başlatılan operasyonda Mersin'de gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 11 komiser yardımcısından 5'i tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 2010 yılında gerçekleşen 'Komiser Yardımcılığı Sınavı' ile ilgili operasyonda Mersin'de görev yaptığı esnada kazandığı belirlenip gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı için emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'inin çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandığı, 6'sının ise ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı belirtildi.
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