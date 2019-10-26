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Mersin’de 5 yaşındaki Ürdünlü çocuğu tokatlayan zanlı hakkında dava açıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 16:28 | Son Güncelleme

Mersin’de bir sitede çocuklar arasında çıkan tartışma sonrası, Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa tokat attığı iddiasıyla tutuklanan Nadir K.

Mersin’de 5 yaşındaki Ürdünlü çocuğu tokatlayan zanlı hakkında dava açıldı

Mersin’de bir sitede çocuklar arasında çıkan tartışma sonrası, Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa tokat attığı iddiasıyla tutuklanan Nadir K. hakkında, çocuğun ablası ve annesini tehdit ederek şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açıldı.
Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa attığı tokatla gündeme gelen ve sosyal medyada yayınlanan görüntüleri 82 milyonun içini sızlatan olay sonrası tutuklanan zanlıyla ilgili cumhuriyet savcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın, aynı olay sonrası çıkan tartışmada Suriye uyruklu ve Ürdün vatandaşı S.K (15) ile annesi T.K’ye (45) tokat ve tekme attığı belirtildi. İddianamede, küçük kıza ’sizi burada yaşatmayacağım’ diyerek tehdit edip, evlerinin camını taşla kırdığı da belirtilen sanık hakkında, ’mala zarar verme’ ve ’biri çocuğa olmak üzere iki kez basit yaralama’ ile ’tehdit’ suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası istenildi.
Mersin Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında açılan davada, sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı bildirildi.
Sanık Nadir K. hakkında, ailenin 5 yaşındaki çocuğu A.K’ye attığı tokatla ilgili olarak ise ayrı bir iddianamenin hazırlanacağı öğrenildi.
Mersin’in merkez Mezitli ilçesindeki bir sitenin bahçesinde oynayan çocuklar arasında tartışma çıkmış, tartışma sonrası Nadir K, 5 yaşındaki Suriye uyruklu Ürdün vatandaşı A.K’yi tokatlayarak yere devirmişti. Sosyal medyada yer alan olaya ilişkin görüntüler ise büyük tepki çekmişti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan zanlı hakkında önce ev hapsi kararı verilmiş, ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine tutuklanmıştı.

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