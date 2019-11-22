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Mersin'de 52 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 17:51 | Son Güncelleme

MERSİN'in Aydıncık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 2'si çocuk 52 Suriye uyruklu göçmen ahşap teknede, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.  Sahil Güvenlik ekipleri, saat 02.00 sıralarında, Aydıncık açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu ahşap tekne olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

MERSİN, (DHA)- MERSİN'in Aydıncık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 2'si çocuk 52 Suriye uyruklu göçmen ahşap teknede, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, saat 02.00 sıralarında, Aydıncık açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu ahşap tekne olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Lastik botla, kıyıya 23 deniz mili mesafede bulunan tekneye giden ekipler, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 2'si kadın, 2'si çocuk 52 Suriye uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.
Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, Bozyazı Sahil Güvenlik iskelesine getirildi. Göçmenler, sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi.

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